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У Mirage-2000 відмовила електроніка, він упав і потонув у болоті на Волині - інцидент розслідує ДБР

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 13:54
У Mirage-2000 відмовила електроніка, він упав і потонув у болоті на Волині - інцидент розслідує ДБР
фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

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Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

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Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Повідомляється, що наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних із бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб, наголошують у ДБР.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

винищувачінадзвичайна подіяДБР
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