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У Mirage-2000 отказала электроника, он упал и утонул в болоте на Волыни - инцидент расследует ГБР

Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 13:54
У Mirage-2000 отказала электроника, он упал и утонул в болоте на Волыни - инцидент расследует ГБР
фото ГБР

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания.

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Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

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Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Сообщается, что сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц, отмечают в ГБР.

Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

истребителичрезвычайное происшествиеГБР
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