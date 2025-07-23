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Віцепрем'єр Качка запевнив Єврокомісію, що Україна не відступає від курсу на євроінтеграцію

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 23 липня 2025, 15:09
Віцепрем'єр Качка запевнив Єврокомісію, що Україна не відступає від курсу на євроінтеграцію
фото з соцмережі Х Качки

Віцепрем'єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час розмови з представником Єврокомісії Гертом Яном Копманом наголосив, що реформи, необхідні для вступу України до ЄС, залишаються незмінним пріоритетом, попри дискусії довкола незалежності НАБУ та САП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу віцепрем’єра

Деталі: Качка поінформував про зустріч президента України Володимир Зеленський з усіма керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

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Він запевнив європейського високопосадовця, що уряд "дуже серйозно підходить" до питань, пов'язаних із боротьбою з корупцією, й уважно стежить за позицією громадськості та експертного середовища. 

Також, за словами Офісу, ведеться "активна робота щодо збору та аналізу думок й позицій усіх зацікавлених сторін щодо закону".

"Євроінтеграційні трансформації, зокрема визначені Дорожною картою з верховенства права, залишаються для нас пріоритетом – Україна продовжить виконання кроків, спрямованих на досягнення цілей, визначених документом. Збереження відвертого і прозорого діалогу з ЄС та усіма структурами, а також наш рух до Євросоюзу – мій особистий пріоритет", – наголосив віцепремʼєр.

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Качка також поінформував Копмана щодо намірів якнайшвидше зустрітись для відкритого та чесного діалогу з експертами з переговорних груп, що опікуються питаннями, пов'язаними з правоохоронною системою та антикорупцією.

Качка запевнив європейського посадовця, що "його персональна мета – зберегти наявну довіру у відносинах між Україною та ЄС".

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Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі

ЄС
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