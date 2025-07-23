Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив

Президент Володимир Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів і запевнив, що всі домовились працювати "виключно конструктивно".

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський назвав розмову "відвертою й корисною". За словами президента, сторони домовились провести наступного тижня "глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій". А за два тижні, мовляв, має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.

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Президент оприлюднив спільне фото з усіма учасниками зустрічі.

Пряма мова: "Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо".

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Чому це важливо: Президент Зеленський досі прямо не згадує ні блискавично підписаний 22 липня закон про обмеження повноважень антикорупційних інституцій, ані протести проти цього документу, які пройшли ввечері вівторка в урядовому кварталі, фактично "під вікнами" Офісу президента та ще в кількох містах України.

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