Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 12:25
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів і запевнив, що всі домовились працювати "виключно конструктивно".

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський назвав розмову "відвертою й корисною". За словами президента, сторони домовились провести наступного тижня "глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій". А за два тижні, мовляв, має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.

Реклама:

Президент оприлюднив спільне фото з усіма учасниками зустрічі.

Пряма мова: "Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо".

РЕКЛАМА:

Чому це важливо: Президент Зеленський досі прямо не згадує ні блискавично підписаний 22 липня закон про обмеження повноважень антикорупційних інституцій, ані протести проти цього документу, які пройшли ввечері вівторка в урядовому кварталі, фактично "під вікнами" Офісу президента та ще в кількох містах України.

Знати більше: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі

Останній генпрокурор з такою кількістю повноважень – це Пшонка. Як в питанні боротьби з корупцією Україну повертають до часів Януковича

Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Проте ввечері 22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.

ЗеленськийНАБУАнтикорупційна прокуратуразаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
У фонді "Відродження" закликали скасувати закон щодо НАБУ і САП
Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул
Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисяч справ – Кравченко
фото У Києві чоловік стріляв по авто у дворі будинку, його затримали – поліція
Усі новини...
Зеленський
В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
У фонді "Відродження" закликали скасувати закон щодо НАБУ і САП
Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул
Останні новини
12:39
У липні нафтогазові доходи Росії впадуть на третину – Reuters
12:27
На Херсонщині росіяни атакували цивільний авто: двоє загиблих і двоє поранених
12:25
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
12:12
Переговори у Стамбулі заплановані на 19:00 – ЗМІ
12:09
Скандальний закон 12414: студентка КНУ оголосила бойкот викладачам-нардепам, які голосували "за"
12:09
Росіяни вдарили по обʼєкту "Сумиобленерго": частина споживачів без світла
11:55
тенісРекорди Вімблдона: півмільйона глядачів на трибунах, шалені рейтинги та охоплення в соцмережах
11:53
Глава МЗС Нідерландів: Незалежність НАБУ та САП – ключова умова євроінтеграції України
11:45
"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі
11:43
Сирський перед 60-річчям запевнив, що не піде у відставку: "Можу зробити 100 відтискань"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: