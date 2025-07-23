На паліативній допомозі у Києві розікрали 75 млн: затримано ексчиновника КМДА

Колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили про підозру в розкраданні 75 млн гривень в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Руслана Світлого, якого раніше викрили на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності.

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У нинішній же справі йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. В СБУ кажуть, що викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Зараз, своєю чергою, зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації "схеми" (Світлого -ред.).

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Підприємці укладали договори з Департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Втім, встановлено, що значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.

В той же час у документи вносились неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень.

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.