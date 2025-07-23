Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На паліативній допомозі у Києві розікрали 75 млн: затримано ексчиновника КМДА

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 16:24
На паліативній допомозі у Києві розікрали 75 млн: затримано ексчиновника КМДА
підозрюваний Руслан Світлий. Фото: Армія Inform

Колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили про підозру в розкраданні 75 млн гривень в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Руслана Світлого, якого раніше викрили на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності.

Реклама:

У нинішній же справі йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. В СБУ кажуть, що викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Зараз, своєю чергою, зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації "схеми" (Світлого -ред.).

РЕКЛАМА:

Підприємці укладали договори з Департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Втім, встановлено, що значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.

В той же час у документи вносились неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень.

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

КиївкорупціяСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
НАБУ і САП завершили слідство щодо Коломойського
Генпрокурор про ймовірні справи проти Кривоноса і Клименка: Не досліджував це питання 
Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони з цифровізації
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
У фонді "Відродження" закликали скасувати закон щодо НАБУ і САП
Усі новини...
Київ
У Києві чоловік стріляв по авто у дворі будинку, його затримали – поліція
У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них – 13-річна дівчинка
У Києві через негоду впав будівельний кран
Останні новини
16:30
Кішка з Одеси вивчила дорогу до укриття: історія чотирилапої, відео з якою підкорило мережу
16:30
Індійський нафтовий гігант шукає альтернативу російській нафті — Bloomberg
16:24
На паліативній допомозі у Києві розікрали 75 млн: затримано ексчиновника КМДА
15:58
Сарана вже в Україні: в яких областях виявили шкідника
15:57
НАБУ і САП завершили слідство щодо Коломойського
15:53
боксВідомий промоутер порадив Усику завершити кар’єру
15:51
У "Слузі народу" висловились щодо НАБУ і САП: Потрібно перейти від емоцій до конструктиву
15:31
фотоНа трасі у Запорізькій області збудували тунель проти дронів
15:30
Фільм про українську корупцію "За перемогу!" покажуть на кінофестивалі в Торонто
15:17
фотоКравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: