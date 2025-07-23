На паллиативной помощи в Киеве разворовали 75 млн: задержан экс-чиновник КГГА

Бывшему директору Департамента социальной и ветеранской политики КГГА сообщили о подозрении в хищении 75 млн гривен в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Руслане Светлом, которого ранее уличили в неправомерном получении 2 группы инвалидности.

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В нынешнем же деле речь идет о причастности к хищению почти 75 млн гривен, предназначавшихся для паллиативной помощи тяжелобольным. В СБУ говорят, что разоблачили первых фигурантов весной этого года - двух заместителей руководителя указанного выше департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника.

По материалам дела, злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Сейчас, в свою очередь, собрана доказательная база на экс-главу профильного департамента КГГА, который находился в должности в течение 2022-2025 годов и участвовал в организации "схемы" (Светлого -ред.).

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Предприниматели заключали договоры с Департаментом и получали бюджетные средства за предоставление социальных услуг киевлянам, которые не могут о себе позаботиться.

Впрочем, установлено, что значительную часть денег тратили не на помощь киевлянам, а выводили со счетов под предлогом аренды офисов, автомобилей, паркомест, которые на нужды участников программы не использовались.

В то же время в документы вносились ложные данные об услугах, которые не предоставлялись, например использование велотренажеров пациентами, которые не поднимаются с кровати. Так, из 150 млн гривен, выделенных в рамках программы, участники группы завладели почти 75 млн гривен.

На основании новых доказательств экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.