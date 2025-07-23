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Естонія застерігає Україну через закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 18:32
Естонія застерігає Україну через закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП
фото: Flickr

Естонія висловила стурбованість через ухвалення Україною закону, який робить ключові антикорупційні органи країни - НАБУ і САП - залежними від Офісу генерального прокурора.

Джерело: міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пишуть ERR і "Європейська правда"

Деталі: Тсахкна висловив занепокоєння щодо ухваленого Україною закону, що звужує незалежність НАБУ і САП. 

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"Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної функціональної держави, також вони мають центральне значення у процесі вступу у ЄС. Тож закон, ухвалений Радою 22 липня, котрий обмежує незалежність антикорупційних інституцій, викликає занепокоєння", – заявив він.00

Міністр зауважив, що це послаблює віру у реформи і викликає питання щодо розбудови верховенства права. 

Тсахкна.додав, що "висловив ці думки" своєму українському колезі Андрію Сибізі, а також пообіцяв продовжити активну комунікацію з ним, "у тому числі з огляду на перемовини, що відбудуться сьогодні у Стамбулі".

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"Естонія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною, ми сподіваємося, що врахування цього досвіду дозволить Україні реформуватися так, щоб швидко вступити у ЄС", – підсумував він. 

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.

ЕстоніяУкраїнаНАБУАнтикорупційна прокуратура
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