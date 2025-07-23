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Эстония предостерегает Украину из-за закона о лишении независимости НАБУ и САП

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 23 июля 2025, 18:32
Эстония предостерегает Украину из-за закона о лишении независимости НАБУ и САП
фото: Flickr

Эстония выразила обеспокоенность из-за принятия Украиной закона, который делает ключевые антикоррупционные органы страны - НАБУ и САП - зависимыми от Офиса генерального прокурора.

Источник: министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишут ERR и "Европейская правда"

Детали: Тсахкна выразил обеспокоенность принятым Украиной законом, который сужает независимость НАБУ и САП.

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"Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права – это основа демократического функционального государства, также они имеют центральное значение в процессе вступления в ЕС. Поэтому закон, принятый Радой 22 июля, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов, вызывает обеспокоенность", – заявил он.

Министр отметил, что это ослабляет веру в реформы и вызывает вопросы относительно построения верховенства права.

Тсахкна добавил, что "высказал эти мысли" своему украинскому коллеге Андрею Сибизе, а также пообещал продолжить активную коммуникацию с ним, "в том числе с учетом переговоров, которые состоятся сегодня в Стамбуле".

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"Эстония продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Также мы продолжим делиться нашим опытом реформ и евроинтеграции с Украиной, мы надеемся, что учет этого опыта позволит Украине реформироваться так, чтобы быстро вступить в ЕС", – подытожил он.

В Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора, и на высшем уровне попросили Киев о разъяснениях.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после принятия проекта отреагировала довольно жестким заявлением и после общения с профильным вице-премьером Тарасом Качкой и премьеркой Юлией Свириденко повторила, что обеспокоена этими событиями.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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ЭстонияУкраинаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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