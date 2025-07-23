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Третій раунд переговорів між Україною і РФ почався у Стамбулі – ЗМІ

Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 20:54
Третій раунд переговорів між Україною і РФ почався у Стамбулі – ЗМІ
фото: Суспільне

У турецькому Стамбулі 23 липня ввечері стартував третій раунд мирних перемовин між українською та російською делегаціями.

Джерело: "Суспільне"  з місця події, Anadolu

Деталі: Повідомляється, що українську делегацію очолює Рустем Умєров — тепер вже на посаді секретаря РНБО, а російську — як і раніше, помічник Путіна Володимир Мединський.

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За даними Anadolu, зустрічі передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, за словами якого, кінцевою метою цих переговорів є припинення вогню, що прокладе шлях до миру.

Цього ж дня раніше українська делегація провела зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, його старшим радником Акіфом Киличем та Фіданом. Після цього делегація вирушила до Стамбула.

Джерело в українській делегації повідомило, що, як і минулого разу, перед переговорами відбулася коротка підготовча зустріч між Умєровим, Фіданом і Мединським.

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За інформацією джерел, основна тема переговорів — підготовка зустрічі на рівні лідерів.

переговоримирУкраїнаРосія
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