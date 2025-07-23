Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ начался в Стамбуле – СМИ

Евгений КизиловСреда, 23 июля 2025, 20:54
Третий раунд переговоров между Украиной и РФ начался в Стамбуле – СМИ
фото: Суспільне

В турецком Стамбуле 23 июля вечером стартовал третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.

Источник: "Суспільне" с места события, Anadolu

Детали: Сообщается, что украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров — теперь уже в должности секретаря СНБО, а российскую — по-прежнему, помощник Путина Владимир Мединский.

Реклама:

По данным Anadolu, встрече предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, по словам которого, конечной целью этих переговоров является прекращение огня, что проложит путь к миру.

Ранее в среду украинская делегация провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, его старшим советником Акифом Килич и Фиданом. После этого делегация отправилась в Стамбул.

Источник в украинской делегации сообщил, что, как и в прошлый раз, перед переговорами состоялась короткая подготовительная встреча между Умеровым, Фиданом и Мединским.

РЕКЛАМА:

По информации источников, основная тема переговоров — подготовка встречи на уровне лидеров.

переговорымирУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Третий раунд переговоров между Украиной и РФ начался в Стамбуле – СМИ
Стефанишина уверяет, что переговоры о вступлении в ЕС еще реальны
Еврокомиссия крайне обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП и ждет объяснений Киева
фотоКравченко: Я не просил увеличивать полномочия генпрокурора, узнал об этом из Телеграма
Зеленский: Украина в Стамбуле будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня
НАБУ и САП завершили следствие в отношении Коломойского
Все новости...
У Mirage-2000 отказала электроника, он упал и утонул в болоте на Волыни - инцидент расследует ГБР
В ГУР предупредили, что Россия может использовать протесты за НАБУ и САП в своих интересах
В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
Зеленский пообещал закон, который обеспечит "независимость антикоррупционных институтов"
Последние новости
21:06
Макрон в США судится с блогершей из-за клеветы на свою жену
20:54
Третий раунд переговоров между Украиной и РФ начался в Стамбуле – СМИ
20:45
Пострадали 188 человек: ресторатор Кацурин подвел итоги массового отравления во Львове
20:45
фото, обновляетсяВ Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
20:42
Путин одним решением парализовал экспорт нефти РФ по Черному морю
20:38
Глава МВД прокомментировал протесты: "Мы научились чувствовать, что происходит в стране"
20:31
Акции Toyota и Honda взлетели после новой торговой сделки Трампа
20:20
Качка убеждает Европу, что украинские реформы для вступления в ЕС остаются приоритетом
20:19
Новое торговое соглашение США и Японии спасло мировую экономику от худшего
20:07
На войне против РФ погиб 21-летний украинец: его еще ребенком усыновила семья из Италии
Все новости...
Реклама:
Реклама: