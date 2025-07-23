Третий раунд переговоров между Украиной и РФ начался в Стамбуле – СМИ

В турецком Стамбуле 23 июля вечером стартовал третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.

Источник: "Суспільне" с места события, Anadolu

Детали: Сообщается, что украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров — теперь уже в должности секретаря СНБО, а российскую — по-прежнему, помощник Путина Владимир Мединский.

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По данным Anadolu, встрече предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, по словам которого, конечной целью этих переговоров является прекращение огня, что проложит путь к миру.

Ранее в среду украинская делегация провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, его старшим советником Акифом Килич и Фиданом. После этого делегация отправилась в Стамбул.

Источник в украинской делегации сообщил, что, как и в прошлый раз, перед переговорами состоялась короткая подготовительная встреча между Умеровым, Фиданом и Мединским.

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По информации источников, основная тема переговоров — подготовка встречи на уровне лидеров.