Уряд провів зустріч з послами країн G7 щодо антикорупційної політики

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у середу повідомила про зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.

Джерело: Свириденко у Facebook

Пряма мова: "Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів.

Реклама:

Сьогодні ж Президент України ухвалив рішення – подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури".

фото - юлія свириденко

Деталі: Вона додала, що ці зміни "унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП".

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із представниками країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили "спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ" та інші питання реформ правоохоронної системи.