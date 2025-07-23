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Уряд провів зустріч з послами країн G7 щодо антикорупційної політики

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 23:26
Уряд провів зустріч з послами країн G7 щодо антикорупційної політики
Фото - Юлія Свриденко у Facebook

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у середу повідомила про зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.

Джерело: Свириденко у Facebook

Пряма мова: "Уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції, це знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів.

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Сьогодні ж Президент України ухвалив рішення – подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури".

 
фото - юлія свириденко

Деталі: Вона додала, що ці зміни "унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП".

Що передувало: 

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із представниками країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили "спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ" та інші питання реформ правоохоронної системи.

G7Кабінет міністрів
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