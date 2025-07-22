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Генпрокурор обговорив з представниками G7 "спецоперації" щодо співробітників НАБУ

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 20:23
Генпрокурор обговорив з представниками G7 спецоперації щодо співробітників НАБУ
фото: Генеральний прокурор

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із представниками країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили "спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ" та інші питання реформ правоохоронної системи.

Джерело: Кравченко 

Деталі: До розмови також долучилися голова СБУ Василь Малюк і директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. За словами Кравченка, сторони порушили теми боротьби з корупцією, реформування правоохоронних органів, а також протидії агентурному впливу Росії.

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Пряма мова: "Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ".

Деталі: Кравченко підкреслив, що довіра суспільства до правоохоронної системи та верховенства права є ключовою, і в цьому Україна та міжнародні партнери мають спільне бачення.

Він подякував представникам G7 за послідовну підтримку України в умовах війни та трансформації державних інституцій.

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Водночас у своєму дописі генпрокурор не згадав про голосування у Верховній Раді 22 липня, під час якого 263 народні депутати підтримали законопроєкт №12414. Документ, поданий як зміни до КПК щодо зниклих безвісти під час війни, у другому читанні отримав правки, що фактично підпорядковують НАБУ та САП генеральному прокурору.

Передісторія:

  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
  • Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.
  • У Києві та Львові почались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Нагадаємо: 

  • У Києві 22 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у зв’язках із державою-агресором.
  • Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". Публічних коментарів чи реакцій підозрюваного наразі немає.

НАБУОфіс генпрокурораG7
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