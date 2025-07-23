Правительство провело встречу с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики

Премьер-министр Юлия Свириденко в среду сообщила о встрече правительственной команды с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики.

Источник: Свириденко в Facebook

Прямая речь: "Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий Кабинета Министров.

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Сегодня же Президент Украины принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все существующие разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры".

фото - юлия свириденко

Детали: Она добавила, что эти изменения "сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП".

Что предшествовало:

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с представителями стран "Группы семи" (G7), в ходе которой обсудили "спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ" и другие вопросы реформ правоохранительной системы.