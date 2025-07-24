Возле Сочи беспилотники попали по нефтебазе
На федеральной территории Сириус возле города Сочи в Краснодарском крае РФ БпЛА попали по нефтебазе.
Источник: глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram, пропагандистское агентство РИА Новости
Прямая речь Плишкина: "Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать".
Детали: Ранее глава федеральной территории сообщал о работе ПВО. Позже он отметил, что угроза атаки БпЛА сохраняется.
Как сообщает РИА Новости, на территории Сочи ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов.
Справочно: Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Относился к городу Сочи до принятия нового устава города. Самый южный населённый пункт Краснодарского края и всего Южного федерального округа.