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Возле Сочи беспилотники попали по нефтебазе

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 02:36
Возле Сочи беспилотники попали по нефтебазе
иллюстративное фото: пожар на нефтебазе в Воронежской области РФ в январе 2025 года, Александр Гусев в Telegram

На федеральной территории Сириус возле города Сочи в Краснодарском крае РФ БпЛА попали по нефтебазе.

Источник: глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram, пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь Плишкина: "Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать".

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Детали: Ранее глава федеральной территории сообщал о работе ПВО. Позже он отметил, что угроза атаки БпЛА сохраняется.

Как сообщает РИА Новости, на территории Сочи ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов.

Справочно: Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Относился к городу Сочи до принятия нового устава города. Самый южный населённый пункт Краснодарского края и всего Южного федерального округа.

Росcиябеспилотники
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