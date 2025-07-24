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Росіяни масовано атакували Одесу: пошкоджено інфраструктуру й пам'ятки, горять будинки

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 липня 2025, 03:00
Росіяни масовано атакували Одесу: пошкоджено інфраструктуру й пам'ятки, горять будинки
ілюстративне фото ДСНС

У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА – пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури, у місті низка пожеж, в тому числі у житловій багатоповерхівці.

Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Ворог наніс масований удар по Одесі ударними безпілотниками.

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Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті – низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО".

Деталі: Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється, уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Одесабезпілотникивійна
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