Россияне массированно атаковали Одессу: повреждена инфраструктура и памятники, горят дома

Приморский бульвар в Одессе после атаки 24 июля, фото: Геннадий Труханов в Telegram

В ночь на 24 июля россияне массированно атаковали Одессу ударными БпЛА – повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры, в городе ряд пожаров, в том числе в жилом многоэтажном доме.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.

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Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. На данный момент известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО".

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Детали: Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется, уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.