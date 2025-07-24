Россияне массированно атаковали Одессу: повреждена инфраструктура и памятники, горят дома
В ночь на 24 июля россияне массированно атаковали Одессу ударными БпЛА – повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры, в городе ряд пожаров, в том числе в жилом многоэтажном доме.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. На данный момент известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО".
Детали: Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется, уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.