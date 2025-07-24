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В Стамбуле договорились об обмене еще более 1200 пленных – Умеров и Мединский

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 04:43
В Стамбуле договорились об обмене еще более 1200 пленных – Умеров и Мединский
Рустем Умеров на брифинге в Стамбуле 23 июля, скриншот видео Суспільного

Руководители украинской и российской делегаций на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров и Владимир Мединский заявили о договоренности обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны.

Источник: Рустем Умеров, Владимир Мединский, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифингах по итогам переговоров в Стамбуле, которые транслировали Суспільне и РИА Новости

Прямая речь Умерова: "Прежде всего, наша договоренность и результат этого гуманитарного трека – это более 1200 человек. Это будут обмены, которые будут реализованы нашими коллегами. И мы продолжим наши дальнейшие обмены".

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Детали: При этом участник украинской делегации Сергей Кислица уточнил, что речь идет о возвращении именно военнопленных, тогда как гражданских и детей "нужно вернуть", они не входят в обмены.

Прямая речь Мединского: "Продолжая обмены военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны".

Детали: Руководитель российской делегации также заявил, что РФ предложила передать Украине большее количество военнопленных.

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"Если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будет больше", - сказал он.

Мединский также заявил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, по его словам, Россия предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, "перемирий", чтобы забрать раненых и тела бойцов.

Вместе с тем, спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что во время третьего раунда переговоров "атмосфера была несколько отличной от предыдущих встреч – было меньше эмоций, меньше лирических частей и больше конструктива и спокойного разговора".

Он также подчеркнул, что предложение РФ о коротких периодах прекращения огня на определенных участках фронта не является новым и звучало, в частности, и на прошлой встрече в Стамбуле. Он отметил, что это нельзя назвать "настоящим перемирием".

Прямая речь Тихого: "Также во время предыдущих встреч за 3-4 месяца мы слышали и другие идеи от России – перемирие на Пасху, на День победы. Но это не настоящее прекращение огня.

Если мы говорим о каких-то гуманитарных паузах на небольших участках фронта, то нужно понимать, что это уже происходит время от времени – украинские и российские командиры низового уровня согласовывают между собой такие вещи, чтобы забрать тела солдат, это короткая гуманитарная пауза.

Но это не прекращение огня. Россияне пытаются продать это как прекращение огня, а в нашем понимании речь идет о прекращении огня на земле, на море и в воздухе. Это мы понимаем под полным перемирием. Также гражданская инфраструктура и жилые массивы должны при этом быть в безопасности. А эти гуманитарные паузы – это то, что уже происходит, и это нельзя назвать настоящим перемирием".

Что предшествовало: 23 июля Украина и Россия провели 9-й этап обмена пленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые военные. Президент Владимир Зеленский сообщил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 украинцев.

Предыстория:

  • В турецком Стамбуле 23 июля вечером прошел третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.
  • Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.
  • При этом глава российской переговорной делегации Владимир Мединский после встречи в Турции 23 июля заявил, что позиции Украины и РФ в меморандумах "достаточно далеки друг от друга".

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