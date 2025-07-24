Росіяни атакували Черкаси
Четвер, 24 липня 2025, 05:05
У ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах, ЗМІ повідомляють про вибухи, а міський голова попросив зачинити вікна.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мер Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook, Укрінформ
Деталі: Повітряні сили вночі повідомляли про БпЛА на Черкащині, а згодом про ракети курсом не Черкаси.
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Як пише Укрінформ, у Черкасах під час підвищеної ракетної небезпеки пролунали вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони. Повітряні атаки почалися приблизно о 2.30 – 2.40. О 4.10 пролунали два потужних вибухи в Південно-західному районі міста.
Відчувались збої в енергопостачанні й в роботі інтернету.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко попросив мешканців Черкас зачинити вікна та пообіцяв повідомити деталі згодом.