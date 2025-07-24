Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Черкассы, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 06:00
Россияне атаковали Черкассы, есть пострадавшие
иллюстративное фото ГСЧС

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам, в городе возникли пожары, травмированы 6 человек.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook, Укринформ

Детали: Воздушные силы ночью сообщали о БпЛА в Черкасской области, а затем о ракетах, летящих в сторону Черкасс.

Реклама:

Как пишет Укринформ, в Черкассах во время повышенной ракетной опасности прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. Воздушные атаки начались примерно в 2.30 – 2.40. В 4.10 прогремели два мощных взрыва в юго-западном районе города.

Ощущались сбои в энергоснабжении и в работе интернета.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко попросил жителей Черкасс закрыть окна и пообещал сообщить подробности позже.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 5:48 начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что в результате атаки по городу возникло несколько пожаров. По предварительным данным, шесть человек получили травмы.

В 6:13 Табурец написал, что, по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.

Черкассывойнаракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный: детали обмена
Одиозная конгрессвумен лжет, что протесты в Киеве – из-за отказа Зеленского заключить соглашение с РФ
документБез Шухевича и Липы: в Одесской области "откатили" переименование улиц – СМИ
НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости
фотоВ Украине прошли митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП
ВидеоЗеленский пообещал закон, который обеспечит "независимость антикоррупционных институтов"
Все новости...
Черкассы
В Черкассах тренер танцев проиграла в казино взносы родителей на поездку детей в Грузию
Вблизи Черкасс, в Сумах и на Хмельнитчине прогремели взрывы – СМИ
В Черкассах задержан мужчина, повредивший флаги на могилах спецназовцев
Последние новости
06:13
Посол ЕС: Эффективность НАБУ и САП – важная часть пути Украины в Евросоюз
06:00
обновленоРоссияне атаковали Черкассы, есть пострадавшие
05:35
В Киевской области начали объявлять воздушную тревогу по отдельным районам
04:43
В Стамбуле договорились об обмене еще более 1200 пленных – Умеров и Мединский
03:53
Россияне атаковали Николаев, в городе пожары
03:19
В Европе сожгут контрацептивы на $10 млн, которые застряли там из-за закрытия USAID
03:00
фотоРоссияне массированно атаковали Одессу: повреждена инфраструктура и памятники, горят дома
02:36
Возле Сочи беспилотники попали по нефтебазе
02:20
Греция напомнила македонцам, чтобы для вступления в ЕС использовали новое название страны
01:48
В Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный: детали обмена
Все новости...
Реклама:
Реклама: