Россияне атаковали Черкассы, есть пострадавшие

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам, в городе возникли пожары, травмированы 6 человек.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook, Укринформ

Детали: Воздушные силы ночью сообщали о БпЛА в Черкасской области, а затем о ракетах, летящих в сторону Черкасс.

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Как пишет Укринформ, в Черкассах во время повышенной ракетной опасности прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. Воздушные атаки начались примерно в 2.30 – 2.40. В 4.10 прогремели два мощных взрыва в юго-западном районе города.

Ощущались сбои в энергоснабжении и в работе интернета.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко попросил жителей Черкасс закрыть окна и пообещал сообщить подробности позже.

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Обновлено: В 5:48 начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что в результате атаки по городу возникло несколько пожаров. По предварительным данным, шесть человек получили травмы.

В 6:13 Табурец написал, что, по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.