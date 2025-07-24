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На Київщині почали оголошувати повітряну тривогу по окремих районах

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 липня 2025, 05:35
На Київщині почали оголошувати повітряну тривогу по окремих районах
повітряна тривога в окремих районах Київщини в ніч на 24 липня, скріншот alerts.in.ua

На Київщині в ніч на 24 липня запрацювала оновлена система оповіщення про повітряні тривоги, за яких загроза може оголошуватися для окремих районів області.

Джерело: Київська ОВА в Telegram

скріншот з Telegram Київської ОВА 24 липня
скріншот з Telegram Київської ОВА 24 липня

Деталі: Досі повітряна тривога на Київщині оголошувалася лише для цілої області, незалежно від типу загрози.

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Однак у ніч на четвер Київська ОВА почала повідомляти про повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в окремих районах області – зокрема, в Броварському, Бориспільському, Білоцерківському, Обухівському.

Разом з тим, у зв'язку з ракетною небезпекою тривогу оголосили на всій території області.

Що передувало: З 10 січня на Черкащині запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу: сигнал у разі загрози від ворожих безпілотників лунає лише в тих районах, де виявлено ціль або є потенційна загроза. При цьому зазначалося, що система оповіщення про ракетну загрозу залишається незмінною: тривога оголошується одночасно по всій області.

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Згодом подібну систему запровадили ще в низці областей.

Київська областьповітряна тривога
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