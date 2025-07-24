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В Киевской области начали объявлять воздушную тревогу по отдельным районам

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 05:35
В Киевской области начали объявлять воздушную тревогу по отдельным районам
воздушная тревога в отдельных районах Киевской области в ночь на 24 июля, скриншот alerts.in.ua

В Киевской области в ночь на 24 июля заработала обновленная система оповещения о воздушных тревогах, при которых угроза может объявляться для отдельных районов области.

Источник: Киевская ОГА в Telegram

скриншот из Telegram Киевской ОГА 24 июля
скриншот из Telegram Киевской ОГА 24 июля

Детали: До сих пор воздушная тревога в Киевской области объявлялась только для всей области, независимо от типа угрозы.

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Однако в ночь на четверг Киевская ОГА начала сообщать о воздушной тревоге из-за угрозы ударных БпЛА в отдельных районах области – в частности, в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском, Обуховском.

Вместе с тем, в связи с ракетной опасностью тревогу объявили на всей территории области.

Что предшествовало: С 10 января в Черкасской области ввели дифференцированную систему оповещения о воздушной тревоге: сигнал в случае угрозы от вражеских беспилотников звучит только в тех районах, где обнаружена цель или есть потенциальная угроза. При этом отмечалось, что система оповещения о ракетной угрозе остается неизменной: тревога объявляется одновременно по всей области.

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Впоследствии подобную систему ввели еще в ряде областей.

Киевская областьвоздушная тревога
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