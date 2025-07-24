Дев’ять "Шахедів" уночі атакували Запоріжжя та район – ОВА
Четвер, 24 липня 2025, 07:29
Російські окупаційні війська вночі дев’ятьма "Шахедами" атакували Запоріжжя та Запорізький район, виникли пожежі
Джерело: очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров
Деталі: За даними голови ОВА, удари завдано по дачних кооперативах. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано.
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Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували, зазначив Федоров.
Попередньо, постраждалих немає.