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Дев’ять "Шахедів" уночі атакували Запоріжжя та район – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 07:29
Дев’ять Шахедів уночі атакували Запоріжжя та район – ОВА
фото ОВА

Російські окупаційні війська вночі дев’ятьма "Шахедами" атакували Запоріжжя та Запорізький район, виникли пожежі

Джерело: очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За даними голови ОВА, удари завдано по дачних кооперативах. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано.

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Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували, зазначив Федоров.

Попередньо, постраждалих немає.

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