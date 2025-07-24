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Девять "Шахедов" ночью атаковали Запорожье и район – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 июля 2025, 07:29
Девять Шахедов ночью атаковали Запорожье и район – ОВА
фото ОВА

Российские оккупационные войска ночью девятью "Шахедами" атаковали Запорожье и Запорожский район, возникли пожары.

Источник: глава областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По данным главы ОВА, удары нанесены по дачным кооперативам. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. В настоящее время возгорание ликвидировано.

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Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, который на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники ликвидировали пожар, отметил Федоров.

Предварительно, пострадавших нет.

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