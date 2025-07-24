Генштаб озвучив втрати РФ за минулу добу: мінус понад тисячу окупантів
Четвер, 24 липня 2025, 07:40
За добу 23 липня у війні проти України Росія втратила ще 1050 військових.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 24 липня орієнтовно склали:
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особового складу– близько 1046270 (+1050) осіб,
танків – 11046 (+5) одиниць,
бойових броньованих машин – 23047 (+10) од.,
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артилерійських систем – 30746 (+24) од.,
РСЗВ – 1446 (+0) од.,
засоби ППО – 1199 (+0) од.,
літаків – 421 (+0) од.,
гелікоптерів – 340 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86),
крилаті ракети – 3533 (+0),
кораблі / катери – 28 (+0),
підводні човни – 1 (+0),
автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96),
спеціальна техніка– 3935 (+0).