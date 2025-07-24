Генштаб озвучив втрати РФ за минулу добу: мінус понад тисячу окупантів

За добу 23 липня у війні проти України Росія втратила ще 1050 військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 24 липня орієнтовно склали:

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особового складу– близько 1046270 (+1050) осіб,

танків – 11046 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 23047 (+10) од.,

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артилерійських систем – 30746 (+24) од.,

РСЗВ – 1446 (+0) од.,

засоби ППО – 1199 (+0) од.,

літаків – 421 (+0) од.,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86),

крилаті ракети – 3533 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96),

спеціальна техніка– 3935 (+0).