Генштаб озвучил потери РФ за прошедшие сутки: минус более тысячи оккупантов

За сутки 23 июля в войне против Украины Россия потеряла еще 1050 военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 24 июля ориентировочно составили:

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личного состава – около 1046270 (+1050) человек,

танков – 11046 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 23047 (+10) ед.,

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артиллерийских систем – 30746 (+24) ед.,

РСЗО – 1446 (+0) ед.,

средства ПВО – 1199 (+0) ед.,

самолетов – 421 (+0) ед.,

вертолетов – 340 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 47638 (+86),

крылатые ракеты – 3533 (+0),

корабли / катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 56137 (+96),

специальная техника – 3935 (+0).