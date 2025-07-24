Генштаб озвучил потери РФ за прошедшие сутки: минус более тысячи оккупантов
Четверг, 24 июля 2025, 07:40
За сутки 23 июля в войне против Украины Россия потеряла еще 1050 военных.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 24 июля ориентировочно составили:
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личного состава – около 1046270 (+1050) человек,
танков – 11046 (+5) единиц,
боевых бронированных машин – 23047 (+10) ед.,
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артиллерийских систем – 30746 (+24) ед.,
РСЗО – 1446 (+0) ед.,
средства ПВО – 1199 (+0) ед.,
самолетов – 421 (+0) ед.,
вертолетов – 340 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 47638 (+86),
крылатые ракеты – 3533 (+0),
корабли / катера – 28 (+0),
подводные лодки – 1 (+0),
автомобильная техника и автоцистерны – 56137 (+96),
специальная техника – 3935 (+0).