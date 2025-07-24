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Генштаб: На Покровському напрямку ворог 61 раз намагався атакувати позиції ЗСУ

Анастасія ПроцЧетвер, 24 липня 2025, 08:19

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 172 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 61 атаку росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

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На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

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На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр,  Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції Сил оборони в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ГенштабДонецька областьросійсько-українська війна
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