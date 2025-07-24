Генштаб: На Покровском направлении враг 61 раз пытался атаковать позиции ВСУ

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 172 боевых столкновений, самая горячая ситуация – на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 61 атаку россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 12 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

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На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг четыре раза атаковал украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлино, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Свободное Поле.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.