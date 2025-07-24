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Білий дім: Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти РФ, але хоче особисто ухвалити рішення

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 08:38
Білий дім: Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти РФ, але хоче особисто ухвалити рішення
Дональд Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалювати рішення.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 23 липня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Журналістка попросила Левітт прокоментувати заяву республіканців у Сенаті щодо відкликання законопроєкту про введення санкцій проти Росії. За її словами, це сталося після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

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"Президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Ліндсі Грем, щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так, і він був глибоко залучений у цей конфлікт з самого початку", – відповіла на це речниця Білого дому.

Відтак Левітт наголосила, що будь-які рішення щодо санкцій Трамп хоче залишити за собою.

Зазначимо, The New York Times писало, що погроза Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50-ти днів, зупинила двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою.

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Законопроєкт, співавторами якого є сенатори Лінді Грем і Річард Блюменталь підтримали 83 сенатори. Він передбачає введення санкцій у розмірі мінімум 500% на імпорт з Росії або з будь-якої країни, яка купує російський уран або нафтопродукти.

Однак, як зазначило видання, після того, як спочатку було заявлено, що законопроєкт може бути винесений на голосування цього місяця, лідери республіканців відступили, щоб дозволити Трампу вжити односторонніх заходів.

"Я думаю, що президент вирішив діяти в цьому питанні односторонньо", – заявив сенатор Джон Тун, додавши, що Трамп "розуміє, що потрібно, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів".

Грем, своєю чергою, заявив, що Трамп "прийняв концепцію, яку ми просували".

А Блюменталь, попри те, що схвально відгукнувся про обіцянку Трампа націлити санкції на російську економіку, зазначив, що законопроєкт буде більш ефективним інструментом для цього.

"Наш законопроєкт кращий, тому що це не просто молоток, а кувалда, яка є сильнішою і посилає сигнал про єдність. Ось чому ми будемо продовжувати тиснути", – сказав він.

Зазначимо, після того, як Трамп дав Росії 50-ти денний термін, міністерка закордонних справ Латвії Байба заявила, що президент США не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

У Литві закликали США завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує після того, як ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій проти РФ.

ТрампсанкціїРосіявійна
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