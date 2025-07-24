Белый дом: Трамп контактирует с Сенатом по санкциям против РФ, но хочет лично принять решение

Президент США Дональд Трамп контактирует с Сенатом относительно санкций против России, но хочет лично принимать решения.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 23 июля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Журналистка попросила Левитт прокомментировать заявление республиканцев в Сенате об отзыве законопроекта о введении санкций против России. По ее словам, это произошло после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

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"Президент очень тесно общается со своими друзьями в Сенате, особенно с сенатором Линдси Грэм, по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так, и он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала", - ответила на это пресс-секретарь Белого дома.

Поэтому Левитт отметила, что любые решения по санкциям Трамп хочет оставить за собой.

Отметим, The New York Times писало, что угроза Трампа наказать Россию, если она не достигнет перемирия с Украиной в течение 50 дней, остановила двухпартийную инициативу в Сенате по введению жестких новых санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

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Законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линди Грэм и Ричард Блюменталь, поддержали 83 сенатора. Он предусматривает введение санкций в размере минимум 500% на импорт из России или из любой страны, которая покупает российский уран или нефтепродукты.

Однако, как отметило издание, после того, как сначала было заявлено, что законопроект может быть вынесен на голосование в этом месяце, лидеры республиканцев отступили, чтобы позволить Трампу принять односторонние меры.

"Я думаю, что президент решил действовать в этом вопросе в одностороннем порядке", – заявил сенатор Джон Тун, добавив, что Трамп "понимает, что нужно, чтобы заставить россиян сесть за стол переговоров".

Грэм, в свою очередь, заявил, что Трамп "принял концепцию, которую мы продвигали".

Блюменталь, несмотря на то, что одобрительно отозвался об обещании Трампа нацелить санкции на российскую экономику, отметил, что законопроект будет более эффективным инструментом для этого.

"Наш законопроект лучше, потому что это не просто молоток, а кувалда, которая сильнее и посылает сигнал о единстве. Вот почему мы будем продолжать давить", – сказал он.

Отметим, после того как Трамп дал России 50-дневный срок, министр иностранных дел Латвии Байба заявила, что президент США не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

В Литве призвали США нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает после того, как ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций против РФ.