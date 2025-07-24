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Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 09:35
Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу
фото УП з акцій протесту 23 липня

У США сенатори Джин Шахін від Демократичної партії та Ліндсі Грем від Республіканської партії висловили занепокоєння тим, що нещодавно прийнятий закон, що узалежнює антикорупційні інституції України від генпрокурора, підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву сенаторів

Деталі: У заяві Шахін та Грем зазначили, що з часу Революції Гідності Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією.

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"Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Зеленським закон підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", – заявили вони.

Сенатори наголосили, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона начебто була охоплена корупцією.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті, і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес", – закликали Шахін та Грем.

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Вони висловили переконання, що як в інтересах України, так і в інтересах Сполучених Штатів – відповідати очікуванням суспільства та забезпечувати надійне державне управління, яке стане основою для економічного процвітання України та подальших американських інвестицій.

Передісторія:

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.

НАБУАнтикорупційна прокуратураСША
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