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Сенаторы США предостерегли Украину от подрыва антикоррупционного прогресса

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 24 июля 2025, 09:35
Сенаторы США предостерегли Украину от подрыва антикоррупционного прогресса
фото УП с акций протеста 23 июля

В США сенаторы Джин Шахин от Демократической партии и Линдси Грэм от Республиканской партии выразили обеспокоенность тем, что недавно принятый закон, который делает антикоррупционные институты Украины зависимыми от генпрокурора, подрывает значительную часть прогресса борьбы с коррупцией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление сенаторов

Детали: В заявлении Шахин и Грэм отметили, что со времени Революции Достоинства Украина достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией.

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"Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой и подписанный президентом Зеленским закон подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", - заявили они.

Сенаторы отметили, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что она якобы была охвачена коррупцией.

"Мы признаем, что Украина продолжает достигать прогресса на этом фронте, и призываем власти воздержаться от любых действий, подрывающих этот прогресс", - призвали Шахин и Грэм.

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Они выразили убеждение, что как в интересах Украины, так и в интересах Соединенных Штатов - отвечать ожиданиям общества и обеспечивать надежное государственное управление, которое станет основой для экономического процветания Украины и дальнейших американских инвестиций.

Предыстория:

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураСША
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