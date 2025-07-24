ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП

Європейський банк реконструкції та розвитку, який надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ, заявив, що поділяє занепокоєння партнерів щодо подій довкола антикорупційних органів України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену на Facebook-сторінці банку

Дослівно: "ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Великої сімки" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні".

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Деталі: У банку наголосили, що незалежність антикорупційних органів є ключовим компонентом верховенства права та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Напередодні в Організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявляв, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП.

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У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Українітаі її вступ до ЄС.

Передісторія:

Напередодні в Організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявляв, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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