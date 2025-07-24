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ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 10:14
ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП
фото з сайту "Суспільне"

Європейський банк реконструкції та розвитку, який надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ, заявив, що поділяє занепокоєння партнерів щодо подій довкола антикорупційних органів України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену на Facebook-сторінці банку

Дослівно: "ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Великої сімки" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні".

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Деталі: У банку наголосили, що незалежність антикорупційних органів є ключовим компонентом верховенства права та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Напередодні в Організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявляв, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП.

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У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Українітаі її вступ до ЄС.

Передісторія:

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі

НАБУАнтикорупційна прокуратураЄБРР
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