ЕБРР, который финансирует проекты в Украине, вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП

Европейский банк реконструкции и развития, который предоставляет Украине финансовую и техническую поддержку для экономического развития и реформ, заявил, что разделяет обеспокоенность партнеров относительно событий вокруг антикоррупционных органов Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на Facebook-странице банка

Дословно: "ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС, послами стран "Большой семерки" и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине".

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Детали: В банке отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права и пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

Накануне в Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП.

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В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

Предыстория:

В Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП.

финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП. В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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