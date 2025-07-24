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ЕБРР, который финансирует проекты в Украине, вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 24 июля 2025, 10:14
ЕБРР, который финансирует проекты в Украине, вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП
фото с сайта "Суспільне"

Европейский банк реконструкции и развития, который предоставляет Украине финансовую и техническую поддержку для экономического развития и реформ, заявил, что разделяет обеспокоенность партнеров относительно событий вокруг антикоррупционных органов Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на Facebook-странице банка

Дословно: "ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС, послами стран "Большой семерки" и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине".

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Детали: В банке отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права и пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

Накануне в Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП.

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В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

Предыстория:

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураЕБРР
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