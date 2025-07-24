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У Росії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив

Євген КізіловЧетвер, 24 липня 2025, 10:31
У Росії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
фото: russianplanes.net

Літак авіакомпанії "Ангара", що прямував за маршрутом Хабаровськ — Благовєщенськ — Тинда, зазнав аварії під час посадки в Тинда. За попередніми даними, загинули 49 осіб — всі, хто був на борту.

Джерело: російські видання "Медуза", "РИА Новости", "Новая газета"

Деталі: Повітряне судно не змогло приземлитися з першого разу і пішло на друге коло, після чого перестало виходити на зв'язок.

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На борту перебували 49 осіб — шість членів екіпажу і 43 пасажири, у тому числі п'ятеро дітей. За даними Центру забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки Амурської області, огляд з повітря місця падіння Ан-24 показав, що виживших немає, можливо, їх виявлять під час наземного огляду.

Уламки літака знайшли в 16 кілометрах від Тинди. У МНС уточнили, що рятувальний вертоліт, який брав участь у пошуках Ан-24, виявив палаючий фюзеляж літака.

Як одна з версій катастрофи, за даними оперативних служб, розглядається помилка екіпажу при заході на посадку в умовах поганої видимості.

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У соцмережах повідомляли, що рятувальний вертоліт не зміг приземлитися в районі місця катастрофи, і рятувальникам довелося добиратися до місця катастрофи пішки.

Росіяавіааваріяжертви
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