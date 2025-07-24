В России разбился пассажирский самолет: никто не выжил

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение при посадке в Тынде. По предварительным данным, погибли 49 человек – все, кто был на борту.

Источник: российские издания "Медуза", "РИА Новости", "Новая газета"

Детали: Воздушное судно не смогло приземлиться с первого раза и пошло на второй круг, после чего перестало выходить на связь. Как выяснилось впоследствии, самолет разбился о склон горы.

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На борту находились 49 человек — шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей. По данным Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области, осмотр с воздуха места падения Ан-24 показал, что выживших нет, возможно, их обнаружат при наземном осмотре.

Обломки самолета нашли в 16 километрах от Тынды. В МЧС уточнили, что спасательный вертолет, участвовавший в поисках Ан-24, обнаружил горящий фюзеляж самолета.

В качестве одной из версий крушения, по данным оперативных служб, рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

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В соцсетях сообщали, что спасательный вертолет не смог приземлиться в районе места крушения, и спасателям пришлось добираться до места крушения пешком.