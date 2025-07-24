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ППО знешкодила 90 ворожих дронів та ракету, 13 БпЛА і три крилаті "Іскандери" влучили

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 12:00
ППО знешкодила 90 ворожих дронів та ракету, 13 БпЛА і три крилаті Іскандери влучили
ілюстрація ПС ЗСУ

В ніч на 24 липня Росія атакувала 107-ма засобами повітряного нападу, протиповітряна оборона знешкодила 90 ворожих дронів та одну ракету.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Так, починаючи з 22.40 23 липня ворог атакував 4-ма крилатими ракетами "Іскандер-К" та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

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Удару зазнали Одещина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Черкащина та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету "Іскандер-К" та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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