Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО обезвредила 90 вражеских дронов и ракету, 13 БпЛА и три крылатых "Искандера" попали

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 июля 2025, 12:00
ПВО обезвредила 90 вражеских дронов и ракету, 13 БпЛА и три крылатых Искандера попали
иллюстрация ВС ВСУ

В ночь на 24 июля Россия атаковала 107-ю средствами воздушного нападения, противовоздушная оборона обезвредила 90 вражеских дронов и одну ракету.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Так, начиная с 22.40 23 июля враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами "Искандер-К" и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Реклама:

Удару подверглись Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету "Искандер-К" и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, ОбновленоРоссия ударила КАБами по центру Харькова: 18 раненых
ОбновленоВ России разбился пассажирский самолет: никто не выжил
ЕБРР, который финансирует проекты в Украине, вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП
Сенаторы США предостерегли Украину от подрыва антикоррупционного прогресса
фото, обновленоРоссияне массированно атаковали Одессу: горел Привоз и жилые дома, пострадали четыре человека
Одиозная конгрессвумен лжет, что протесты в Киеве – из-за отказа Зеленского заключить соглашение с РФ
Все новости...
Шахед
В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается
ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
Последние новости
12:27
видеоУкраинская чемпионка по фехтованию отказалась делать фото с россиянином на награждении
12:14
Ученые подсчитали, сколько деревьев ежегодно погибает в результате прямого попадания молний
12:13
РФ зупинила експорт нафти з Казахстану через Чорне море
12:00
ПВО обезвредила 90 вражеских дронов и ракету, 13 БпЛА и три крылатых "Искандера" попали
11:58
В МИД Германии сдержанно относятся к передаче Украине ракет Taurus
11:44
Правительство утвердило план реализации моратория на проверки бизнеса
11:29
В Австралии на борту самолета вспыхнул багаж: причиной пожара мог стать павербанк
11:17
фото, ОбновленоРоссия ударила КАБами по центру Харькова: 18 раненых
11:12
футболПророссийские настроения, статус "вечно вторых" в лиге, возвращение легенды: что нужно знать про "Партизан"
11:07
Brave1 теперь будет выдавать гранты на производство взрывчатых веществ
Все новости...
Реклама:
Реклама: