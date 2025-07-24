ПВО обезвредила 90 вражеских дронов и ракету, 13 БпЛА и три крылатых "Искандера" попали

В ночь на 24 июля Россия атаковала 107-ю средствами воздушного нападения, противовоздушная оборона обезвредила 90 вражеских дронов и одну ракету.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Так, начиная с 22.40 23 июля враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами "Искандер-К" и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.

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Удару подверглись Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету "Искандер-К" и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.