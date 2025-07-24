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Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 24 липня 2025, 12:34
Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон планують окрему розмову з Володимиром Зеленським, під час якої хочуть зосередитися на питанні боротьби з корупцією в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника німецького уряду Штефана Корнеліуса у виданні Bild

Деталі: Речник виступив після тригодинної зустрічі двох лідерів, що пройшла у Німеччині в середу.

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"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Штефан Корнеліус. 

За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз – важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу. 

Мерц і Макрон також довго обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додав Корнеліус, не наводячи подробиць.

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Нагадаємо:

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.

МакронЗеленськийМерц
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