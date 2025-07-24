Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон планують окрему розмову з Володимиром Зеленським, під час якої хочуть зосередитися на питанні боротьби з корупцією в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника німецького уряду Штефана Корнеліуса у виданні Bild
Деталі: Речник виступив після тригодинної зустрічі двох лідерів, що пройшла у Німеччині в середу.
"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Штефан Корнеліус.
За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз – важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу.
Мерц і Макрон також довго обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додав Корнеліус, не наводячи подробиць.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.
- Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.
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