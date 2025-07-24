Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон планують окрему розмову з Володимиром Зеленським, під час якої хочуть зосередитися на питанні боротьби з корупцією в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника німецького уряду Штефана Корнеліуса у виданні Bild

Деталі: Речник виступив після тригодинної зустрічі двох лідерів, що пройшла у Німеччині в середу.

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"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Штефан Корнеліус.

За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз – важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу.

Мерц і Макрон також довго обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додав Корнеліус, не наводячи подробиць.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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