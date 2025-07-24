Мерц и Макрон намерены обсудить с Зеленским антикоррупционные шаги Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют отдельный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого хотят сосредоточиться на вопросе борьбы с коррупцией в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса в издании Bild

Детали: Представитель выступил после трехчасовой встречи двух лидеров, прошедшей в Германии в среду.

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"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – сказал Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух государств подчеркнули, что в Украине сейчас – важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также долго обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус, не приводя подробностей.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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