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Мерц и Макрон намерены обсудить с Зеленским антикоррупционные шаги Украины

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 24 июля 2025, 12:34
Мерц и Макрон намерены обсудить с Зеленским антикоррупционные шаги Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют отдельный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого хотят сосредоточиться на вопросе борьбы с коррупцией в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса в издании Bild

Детали: Представитель выступил после трехчасовой встречи двух лидеров, прошедшей в Германии в среду.

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"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – сказал Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух государств подчеркнули, что в Украине сейчас – важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также долго обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус, не приводя подробностей.

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.
  • Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

МакронЗеленскийМерц
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