Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої поінформував про роботу над новим законопроєктом для посилення антикорупційної інфраструктури.
Джерело: глава держави в соцмережах, "Європейська правда"
Деталі: За словами Зеленського, документ має на меті посилити систему правопорядку та "гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури".
Стармер, зі свого боку, запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними у цьому контексті для довгострокової співпраці, відзначив Зеленський.
"Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", – написав президент.
Він додав, що також поінформував Стармера про зустріч із російською стороною в Стамбулі 23 липня.
Обговорили лідери і дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.
Передісторія:
- Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.
- Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.
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