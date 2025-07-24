Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої поінформував про роботу над новим законопроєктом для посилення антикорупційної інфраструктури.

Джерело: глава держави в соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, документ має на меті посилити систему правопорядку та "гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури".

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Стармер, зі свого боку, запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними у цьому контексті для довгострокової співпраці, відзначив Зеленський.

"Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", – написав президент.

Він додав, що також поінформував Стармера про зустріч із російською стороною в Стамбулі 23 липня.

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Обговорили лідери і дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.

Передісторія:

Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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