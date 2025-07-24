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Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 липня 2025, 13:07
Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП
Зеленський. фото з соцмереж президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої поінформував про роботу над новим законопроєктом для посилення антикорупційної інфраструктури.

Джерело: глава держави в соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, документ має на меті посилити систему правопорядку та "гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури".

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Стармер, зі свого боку, запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними у цьому контексті для довгострокової співпраці, відзначив Зеленський.

"Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", – написав президент.

Він додав, що також поінформував Стармера про зустріч із російською стороною в Стамбулі  23 липня.

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Обговорили лідери і дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.

Передісторія:

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.

НАБУАнтикорупційна прокуратураЗеленськийзаконодавство
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