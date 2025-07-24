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Зеленский рассказал премьеру Британии о подготовке закона по НАБУ и САП

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 июля 2025, 13:07
Зеленский рассказал премьеру Британии о подготовке закона по НАБУ и САП
Зеленский. фото из соцсетей президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером, во время которого проинформировал о работе над новым законопроектом для усиления антикоррупционной инфраструктуры.

Источник: глава государства в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, документ имеет целью усилить систему правопорядка и "гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры".

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Стармер, со своей стороны, предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными в этом контексте для долгосрочного сотрудничества, отметил Зеленский.

"Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - написал президент.

Он добавил, что также проинформировал Стармера о встрече с российской стороной в Стамбуле 23 июля.

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Обсудили лидеры и дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.

Предыстория:

  • Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.
  • Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураЗеленскийзаконодательство
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