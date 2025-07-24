Зеленский рассказал премьеру Британии о подготовке закона по НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером, во время которого проинформировал о работе над новым законопроектом для усиления антикоррупционной инфраструктуры.
Источник: глава государства в соцсетях, "Европейская правда"
Детали: По словам Зеленского, документ имеет целью усилить систему правопорядка и "гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры".
Стармер, со своей стороны, предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными в этом контексте для долгосрочного сотрудничества, отметил Зеленский.
"Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - написал президент.
Он добавил, что также проинформировал Стармера о встрече с российской стороной в Стамбуле 23 июля.
Обсудили лидеры и дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.
Предыстория:
- Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.
- Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.
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