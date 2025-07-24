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Росія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена

Анастасія ПроцЧетвер, 24 липня 2025, 13:14
Росія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена
фото: Херсонська міська військова адміністрація

24 липня російська армія скинула чотири керовані авіаційні бомби на центральну частину Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та постраждала одна людина.

Джерело: Херсонська міська військова адміністрація

Деталі: Зазнчається, що близько 12:00 росіяни атакували Херсон з авіації. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

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фото: Херсонська міська військова адміністрація

Пошкоджено один навчальний і два медичних заклади - переважно вибито вікна. Інформація про характер травм і масштаб руйнувань уточнюється.

 
фото: Херсонська міська військова адміністрація

Херсон
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