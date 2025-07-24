Росія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена
Четвер, 24 липня 2025, 13:14
24 липня російська армія скинула чотири керовані авіаційні бомби на центральну частину Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та постраждала одна людина.
Джерело: Херсонська міська військова адміністрація
Деталі: Зазнчається, що близько 12:00 росіяни атакували Херсон з авіації. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.
Реклама:
Пошкоджено один навчальний і два медичних заклади - переважно вибито вікна. Інформація про характер травм і масштаб руйнувань уточнюється.