Россия атаковала центр Херсона КАБами: повреждены учебное и два медицинских учреждения, есть раненая

24 июля российская армия сбросила четыре управляемые авиационные бомбы на центральную часть Херсона. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадал один человек.

Источник: Херсонская городская военная администрация

Детали: Указывается, что около 12:00 российская авиация нанесла удары по Херсону. По предварительной информации, один человек получил ранения.

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фото: Херсонская городская военная администрация

Повреждены одно учебное заведение и два медучреждения - в основном выбиты окна. Информация о характере травм и масштабах разрушений уточняется.