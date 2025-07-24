Россия атаковала центр Херсона КАБами: повреждены учебное и два медицинских учреждения, есть раненая
Четверг, 24 июля 2025, 13:14
24 июля российская армия сбросила четыре управляемые авиационные бомбы на центральную часть Херсона. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадал один человек.
Источник: Херсонская городская военная администрация
Детали: Указывается, что около 12:00 российская авиация нанесла удары по Херсону. По предварительной информации, один человек получил ранения.
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Повреждены одно учебное заведение и два медучреждения - в основном выбиты окна. Информация о характере травм и масштабах разрушений уточняется.