Єврокомісія вітає заяву Зеленського про НАБУ, але хоче переконатися, що її зауваження враховані

Європейська комісія вітає дії керівництва України щодо виправлення ситуації навколо САП та НАБУ, та в той самий час співпрацює з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час спілкування з журналістами в Брюсселі 24 липня, кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Єврокомісія знаходиться в контакті з українською владою, щоб переконатися, що її занепокоєння щодо боротьби з корупцією будуть враховані.

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"Ми висловили нашу стурбованість і занепокоєння. Ми бачимо, що український уряд вжив заходів. Ми вітаємо ці дії", – заявив Мерсьє.

Він додав, що Єврокомісія працює з українською владою, "щоб переконатися, що ці занепокоєння щодо боротьби з корупцією, яка є надзвичайно важливим пріоритетом як для нас, так і для України, дійсно належним чином враховані".

"Ми, безумовно, розуміємо, що українська влада обрала новий підхід, запропонувала новий план дій або закон. Ми вітаємо той факт, що український уряд діє, і ми працюємо з ним, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко викладені вчора і позавчора, дійсно взяті до уваги", – підкреслив речник Єврокомісії.

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Як повідомляла "Європейська правда", посли G7 вітають обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та пропонують свою допомогу у цьому.

Президент Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

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