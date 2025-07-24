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Еврокомиссия приветствует заявление Зеленского о НАБУ, но хочет убедиться, что ее замечания учтены

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 15:29
Еврокомиссия приветствует заявление Зеленского о НАБУ, но хочет убедиться, что ее замечания учтены
фото: Getty Images

Европейская комиссия приветствует действия руководства Украины по исправлению ситуации вокруг САП и НАБУ, и в то же время сотрудничает с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

Источник: представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями, чтобы убедиться, что ее беспокойство по борьбе с коррупцией будут учтены.

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"Мы выразили нашу обеспокоенность и беспокойство. Мы видим, что украинское правительство приняло меры. Мы приветствуем эти действия", – заявил Мерсье.

Он добавил, что Еврокомиссия работает с украинскими властями, "чтобы убедиться, что эти беспокойства по борьбе с коррупцией, которая является чрезвычайно важным приоритетом как для нас, так и для Украины, действительно должным образом учтены".

"Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко изложены вчера и позавчера, действительно приняты во внимание", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Как сообщала "Европейская правда", послы G7 приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предлагают свою помощь в этом.

Президент Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

В Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, и на самом высоком уровне попросили Киев об объяснениях.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

ЕврокомиссияЗеленскийНАБУ
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