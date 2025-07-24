Зеленський розповів Мерцу, як планує зміцнити антикорупційні органи

Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив про телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка зокрема стосувалась ситуації з антикорупційною інфраструктурою України.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в Х

Деталі: За словами глави держави, він повідомив Мерцу про погодження тексту законопроєкту, який "гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні".

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"Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", – додав він.

За словами Зеленського, з німецьким канцлером він обговорив реалізацію домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру, і Берлін запевнив у своїй підтримці.

Крім того, розмова лідерів стосувалась ситуації на фронті та потребі в додатковому фінансуванні для виробництва дронів, зокрема дронів-перехоплювачів.

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Раніше Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів – його буде внесено до парламенту в четвер.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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