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Зеленский рассказал Мерцу, как планирует укрепить антикоррупционные органы

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 18:38
Зеленский рассказал Мерцу, как планирует укрепить антикоррупционные органы
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который, в частности, касался ситуации с антикоррупционной инфраструктурой Украины.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в Х

Детали: По словам главы государства, он сообщил Мерцу о согласовании текста законопроекта, который "гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине".

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"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – добавил он.

По словам Зеленского, с немецким канцлером он обсудил реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера, и Берлин заверил в своей поддержке.

Кроме того, разговор лидеров касался ситуации на фронте и необходимости дополнительного финансирования для производства дронов, в частности дронов-перехватчиков.

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Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

ГерманияУкраиназаконодательствоНАБУ
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