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Зарівна звільнилась з посади радниці Єрмака

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 20:50
Зарівна звільнилась з посади радниці Єрмака
Дарія Зарівна. Фото з її Telegram

Дарія Зарівна повідомила, що 4 липня звільнилась з посади радниці керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, яку обіймала з 2020 року.

Джерело: Зарівна в коментарі "Детектору медіа"

Пряма мова: "Я підтверджую своє звільнення. Мій останній робочий день був 4 липня".

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Деталі: Водночас, джерела Детектора медіа в ОП повідомили, що вона продовжить займатися програмою Bring Kids Back UA, яка координує зусилля міжнародних та неурядових організацій, а також держорганів України з повернення викрадених Росією дітей. 

Інше джерело Детектора медіа в ОП повідомляє, що комунікаціями Андрія Єрмака займається Олексій Ткачук.

У "Детекторі медіа" нагадали, що з 2014 року Зарівна була шеф-редакторкою онлайн-версії журналу LʼOfficiel Україна. У 2018 році заснувала інтернет-видання про технології та бізнес Vector і комунікаційну агенцію Vector PR. Також вона є засновницею благодійної платформи Charitum. З 2023 року є операційною директоркою гуманітарної програми Bring Kids Back UA.

Андрій ЄрмакОфіс президента
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