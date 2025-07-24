Зарівна звільнилась з посади радниці Єрмака

Дарія Зарівна повідомила, що 4 липня звільнилась з посади радниці керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, яку обіймала з 2020 року.

Джерело: Зарівна в коментарі "Детектору медіа"

Пряма мова: "Я підтверджую своє звільнення. Мій останній робочий день був 4 липня".

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Деталі: Водночас, джерела Детектора медіа в ОП повідомили, що вона продовжить займатися програмою Bring Kids Back UA, яка координує зусилля міжнародних та неурядових організацій, а також держорганів України з повернення викрадених Росією дітей.

Інше джерело Детектора медіа в ОП повідомляє, що комунікаціями Андрія Єрмака займається Олексій Ткачук.

У "Детекторі медіа" нагадали, що з 2014 року Зарівна була шеф-редакторкою онлайн-версії журналу LʼOfficiel Україна. У 2018 році заснувала інтернет-видання про технології та бізнес Vector і комунікаційну агенцію Vector PR. Також вона є засновницею благодійної платформи Charitum. З 2023 року є операційною директоркою гуманітарної програми Bring Kids Back UA.