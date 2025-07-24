Заривная уволилась с должности советника Ермака

Дария Заривная сообщила, что 4 июля уволилась с должности советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которую занимала с 2020 года.

Источник: Заривная в комментарии "Детектору медиа"

Прямая речь: "Я подтверждаю свое увольнение. Мой последний рабочий день был 4 июля".

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Детали: В то же время, источники Детектора медиа в ОП сообщили, что она продолжит заниматься программой Bring Kids Back UA, которая координирует усилия международных и неправительственных организаций, а также госорганов Украины по возвращению похищенных Россией детей.

Другой источник Детектора медиа в ОП сообщает, что коммуникациями Андрея Ермака занимается Алексей Ткачук.

В "Детекторе медиа" напомнили, что с 2014 года Заривная была шеф-редактором онлайн-версии журнала LʼOfficiel Украина. В 2018 году основала интернет-издание о технологиях и бизнесе Vector и коммуникационное агентство Vector PR. Также она является основательницей благотворительной платформы Charitum. С 2023 года является операционным директором гуманитарной программы Bring Kids Back UA.