Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах

Назарію Гусакову, який перебуває закордоном, повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

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Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно".

Деталі: Під час розслідування зібрали докази про заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

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За даними Офісу генпрокурора, зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого "спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти".

Гусакову заочно повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України.

Також повідомляють, що у червні цього року чоловік виїхав за кордон. У ході розслідування допитали понад 400 осіб, встановили тисячі транзакцій на понад 100 мільйонів гривень.

Дослівно: "Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.

Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 тис. грн – понад 1 200 осіб".

Що передувало: