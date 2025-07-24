Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
Назарію Гусакову, який перебуває закордоном, повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).
Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору
При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно".
Деталі: Під час розслідування зібрали докази про заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.
За даними Офісу генпрокурора, зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого "спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти".
Гусакову заочно повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України.
Також повідомляють, що у червні цього року чоловік виїхав за кордон. У ході розслідування допитали понад 400 осіб, встановили тисячі транзакцій на понад 100 мільйонів гривень.
Дослівно: "Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.
Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 тис. грн – понад 1 200 осіб".
Що передувало:
- У червні 2025 року в соцмережах розгорівся скандал навколо львів’янина Назарія Гусакова, який збирав кошти для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).
- Згодом користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Назарій не публікує звіти за витрачені гроші від небайдужих. А в декількох рідкісних випадках, коли це робив, публікував одне і те ж фото, яке викликало сумніви в достовірності.
- Крім того, Гусакова запідозрили у витратах коштів на гру в покер та ставки.
- У Львівській міській раді повідомили, що з червня 2024 року чоловік отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Мер міста Андрій Садовий казав, що Гусаков скаржився на нестачу ліків, і йому пропонували пройти додаткове обстеження, однак він цього не зробив.
- Зрештою львів’янин заперечив звинувачення у шахрайстві і сказав, що безоплатних медикаментів йому не вистачало. Крім того, зібрані кошти він витрачав на допоміжні медичні засоби, фізичну реабілітацію та побутові потреби.
- Після хвилі бурхливих обговорень ситуації у соцмережах правоохоронці розпочали два кримінальні провадження на підставі інформації, яку публікували у ЗМІ.
- Згодом виявилося, що Гусаков покинув країну.