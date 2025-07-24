Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 21:55
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
Фото: Назарій Гусаков/Facebook

Назарію Гусакову, який перебуває закордоном, повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Реклама:

Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно".

Деталі: Під час розслідування зібрали докази про заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

РЕКЛАМА:

За даними Офісу генпрокурора, зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого "спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти".

Гусакову заочно повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України.

Також повідомляють, що у червні цього року чоловік виїхав за кордон. У ході розслідування допитали понад 400 осіб, встановили тисячі транзакцій на понад 100 мільйонів гривень.

Дослівно: "Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.

Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 тис. грн – понад 1 200 осіб".

Що передувало:

  • У червні 2025 року в соцмережах розгорівся скандал навколо львів’янина Назарія Гусакова, який збирав кошти для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).
  • Згодом користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Назарій не публікує звіти за витрачені гроші від небайдужих. А в декількох рідкісних випадках, коли це робив, публікував одне і те ж фото, яке викликало сумніви в достовірності.
  • Крім того, Гусакова запідозрили у витратах коштів на гру в покер та ставки.
  • У Львівській міській раді повідомили, що з червня 2024 року чоловік отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Мер міста Андрій Садовий казав, що Гусаков скаржився на нестачу ліків, і йому пропонували пройти додаткове обстеження, однак він цього не зробив.
  • Зрештою львів’янин заперечив звинувачення у шахрайстві і сказав, що безоплатних медикаментів йому не вистачало. Крім того, зібрані кошти він витрачав на допоміжні медичні засоби, фізичну реабілітацію та побутові потреби.
  • Після хвилі бурхливих обговорень ситуації у соцмережах правоохоронці розпочали два кримінальні провадження на підставі інформації, яку публікували у ЗМІ.
  • Згодом виявилося, що Гусаков покинув країну.

Гусаков Назарій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події"
Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення у резонансних справах
Законопроєкт Зеленського відновить незалежність антикорупційних органів – НАБУ
Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП
оновленоУ Харкові через удар КАБів постраждала 41 людина. Знищено цивільне підприємство
Усі новини...
Гусаков Назарій
ОГП незабаром оголосить заочну підозру хворому на СМА Гусакову – Кравченко
Останні новини
22:17
Єврокомісарка Кос після розмови з Качкою: "Уважно стежимо за подіями в Україні"
22:05
Міністр транспорту Литви: збої в GPS – це проблема для недосвідчених пілотів
21:59
У Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня – нардеп
21:55
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
21:36
Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події"
21:29
У Києві в середу затримали літню жінку, яку хотіли використати, щоб підірвати кафе
21:29
інтерв'юМистецтво медитації на доріжці: Влада Харькова – про формулу успіху та омріяне золото чемпіонату світу
21:13
фото, оновлюєтьсяУ низці міст України триває третій день протестів щодо законопроєкту про НАБУ та САП
21:07
У Латвії кажуть, що планують й далі судитись з телеканалом "Дождь"
20:59
Стефанчук запросив спікера Палати представників США до Києва
Усі новини...
Реклама:
Реклама: